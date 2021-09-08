Науковці за допомогою взуття встановили, якого зросту був італійський художник Мікеланджело

Науковці з’ясували, який насправді був ріст у відомого італійського митця Мікеланджело Буонарроті. Як виявилось, художник, який творив в епоху Відродження, насправді був зовсім невисокого росту — 160 сантиметрів.

Про це повідомляє Live Science.

У будинку Мікеланджело знайшли пару шкіряних туфель, які, імовірно, належали йому.

Дослідник FAPAB палеопатології Франческо Галассі і судова антропологиня Єлена Варотто детально проаналізували знайдене взуття і виявили, що зріст Мікеланджело не перевищував 1,6 метра.