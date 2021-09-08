Ученые с помощью обуви установили, какого роста был итальянский художник Микеланджело

Ученые выяснили, какой на самом деле был рост у известного итальянского мастера Микеланджело Буонарроти. Как оказалось, художник, творивший в эпоху Возрождения, на самом деле был совсем невысокого роста — 160 сантиметров.

Об этом сообщает Live Science.

В доме Микеланджело нашли пару кожаных туфель, которые, вероятно, принадлежали ему.

Исследователь FAPAB палеопатологии Франческо Галасси и судебный антрополог Елена Варотто детально проанализировали найденую обувь и обнаружили, что рост Микеланджело не превышал 1,6 метра.