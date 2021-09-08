У Росії вибух газу зруйнував стіну житлового будинку. Дві людини загинули, вісім — травмовані

У Росії неподалік столиці, у місті Ногінську стався вибух побутового газу в житловій девʼятиповерхівці. Вісьмох людей витягнули з-під завалів будинку живими, а двох — мертвими.

Шістьох дорослих госпіталізували у стані середньої тяжкості, а дві постраждалі дитини отримують медичну допомогу амбулаторно, повідомляє МНС Росії.

Крім того, під завалами можуть перебувати ще дві людини.

Вибух стався на третьому поверсі девʼятиповерхівки, через що обрушилося перекриття чотирьох поверхів. Рятувальники попередньо встановили, що вибух зруйнував або пошкодив щонайменше пʼять квартир.

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З пошкодженого підʼїзду вивели 51 людину, загалом з будинку евакуювали понад 170 людей. Вибухова хвиля також пошкодила вікна та балкони сусідніх будинків і припарковані автомобілі.

Наразі правоохоронці порушили кримінальну справу про надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки. Прокуратура розпочала перевірку за фактом вибуху.