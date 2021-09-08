В России взрыв газа разрушил стену жилого дома. Два человека погибли, восемь — травмированы

В России недалеко от столицы, в городе Ногинске произошел взрыв бытового газа в жилой девятиэтажке. Восемь человек вытащили из-под завалов живыми, а двух — мертвыми.

Шестерых взрослых госпитализировали в состоянии средней тяжести, а два травмированных ребенка получают медицинскую помощь амбулаторно, сообщает МЧС России.

Кроме того, под завалами могут находиться еще два человека.

Взрыв произошел на третьем этаже девятиэтажки, из-за чего обрушилось перекрытие четырех этажей. Спасатели предварительно установили, что взрыв разрушил или повредил как минимум пять квартир.

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Из поврежденного подъезда вывели 51 человека, всего из дома эвакуировали более 170 человек. Взрывная волна также повредила окна и балконы соседних домов и припаркованные автомобили.

Правоохранители открыли уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура начала проверку по факту взрыва.