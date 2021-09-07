Мер Івано-Франківська заборонив виплачувати матеріальну допомогу невакцинованим

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заборонив виплачувати матеріальну допомогу на лікування від коронавірусу невакцинованим людям.

Про це пише Zaxid.net.

Під час наради 7 вересня він дав доручення чиновникам запитувати у тих, хто подає заявку на отримання матеріальної допомоги на лікування, чи вакцинувалися вони перед тим, як захворіли.

«Тепер якщо звертаються по матеріальну допомогу, нехай вказують, чи були вакциновані. Якщо людина була вакцинована і захворіла, то одна справа. Але якщо не скористалася цим правом і звертається по допомогу... Коли не було вакцини, то це зрозуміло. Будь ласка, хай тепер це вказують і від цього буде залежати матеріальна допомога», — пояснив Марцінків.

Під час наради директор департаменту соціальної політики Василь Семанюк розповів, що з початку 2021 року майже 11 тисяч жителів громади отримали матеріальної допомоги на загальну суму понад 18 млн грн. З них чотири тисячі людей отримали 11 млн гривень саме на лікування від коронавірусу.

Також Марцінків заявив, що готовий виплатити 100 тисяч гривень першій жінці, яка завагітніє після вакцинації. Таким чином він хоче спростувати міф, що вакцини від коронавірусу роблять жінок безплідними.