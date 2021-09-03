Омбудсмен Денісова попередила мера Івано-Франківська: Звільнення невакцинованих порушуватиме закон

Зазначається, що під час моніторингу соцмереж було виявлено публікацію Марцінківа про те, що всі працівники виконавчого комітету міськради повинні бути повністю вакциновані. У разі відмови на них чекають дисциплінарні санкції, зокрема і звільнення.

«Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України № 3018 «Про затвердження Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 24 грудня 2020 року, вакцинацію від коронавірусу визначено як добровільну для всіх груп населення та професійних груп. А Кодексом законів про працю України заборонена будь-яка дискримінація в сфері праці; пряме або непряме обмеження прав працівників, зокрема щодо стану здоров’я, не допускається», — заявила Денісова.

Вона також зазначила, що вакцинація не є обов’язковою і ніхто не має права тиснути на людей заради вакцинації.