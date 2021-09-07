Джилл Байден повернеться на роботу в коледж. Вона стане першою дружиною президента США, яка працюватиме не в Білому домі

Перша леді США Джилл Байден повернеться на роботу в коледж у Північній Вірджинії. Вона працює там викладачем.

Про це пише The Associated Press.

Дружина Байдена викладатиме у коледжі двічі на тиждень — у вівторок та у четвер. Вона читає курс написання академічних есе.

Джилл Байден стане першою дружиною президента США, яка працюватиме не в Білому домі. Під час роботи Байдена віце-президентом США, вона також продовжувала викладати у коледжі.

Після обрання Джо Байдена президентом його дружина теж викладала у коледжі, але дистанційно. Однак тепер навчальні заклади у США відкрилася, а тому навчання повернулося до очного формату.