Джилл Байден вернется на работу в колледж. Она станет первой женой президента США, которая будет работать не в Белом доме

Первая леди США Джилл Байден вернется на работу в колледж в Северной Вирджинии. Она работает там преподавателем.

Об этом пишет The Associated Press.

Жена Байдена будет преподавать в колледже дважды в неделю — во вторник и в четверг. Она читает курс написания академических эссе.

Джилл Байден станет первой женой президента США, которая будет работать не в Белом доме. Во время работы Байдена вице-президентом США, она также продолжала преподавать в колледже.

После избрания Джо Байдена президентом его жена тоже преподавала в колледже, но дистанционно. Однако теперь учебные заведения в США открылась, а поэтому обучение вернулось к очному формату.