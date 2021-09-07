Науковці за допомогою кількох підказок вирахували вік Всесвіту. Як вони це зробили

Вік Всесвіту становить 13,7 мільярда років. Цю цифру дослідники визначили за допомогою спостережень, які вони неодноразово проводять, в поєднанні з припущенням, що нинішні закони фізики діяли і в минулому Всесвіту.

Професор фізики в Університетському коледжі Лондона Джонатан Марк Баттерворт розповів про кілька ключових підказок, які допомагають визначити вік Всесвіту, передає Science Focus.

Перша полягає в тому, що всі галактики навколо нас віддаляються — це означає, що Всесвіт розширюється і в минулому він був меншим.

Якби швидкість розширення була постійною, це дало б нам точку в часі, коли розмір Всесвіту дорівнював нулю, що можна було б назвати його початком — Великим вибухом, але все виявилося трохи складніше. Швидкість розширення насправді збільшується. І це говорить нам про те, що Всесвіт не завжди був таким, як нині. Він динамічний.