Ученые с помощью нескольких подсказок вычислили возраст Вселенной. Как они это сделали

Возраст Вселенной составляет 13,7 миллиарда лет. Эту цифру исследователи определили с помощью наблюдений, которые они неоднократно проводят, в сочетании с предположением, что нынешние законы физики действовали и в прошлом Вселенной.

Профессор физики в Университетском колледже Лондона Джонатан Марк Баттерворт рассказал о нескольких ключевых подсказках, которые помогают определить возраст Вселенной, передает Science Focus.

Первая заключается в том, что все галактики вокруг нас удаляются — это значит, что Вселенная расширяется и в прошлом она была меньше.

Если бы скорость расширения была постоянной, это дало бы нам точку во времени, когда размер Вселенной был равен нулю, что можно было бы назвать его началом — Большим взрывом, но все оказалось несколько сложнее. Скорость расширения на самом деле увеличивается. И это говорит нам о том, что Вселенная не всегда выглядела так, как сейчас. Она динамична.