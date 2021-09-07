У Польщі українці потрапили у ДТП — сімох осіб госпіталізували

У Польщі група українців потрапила у дорожньо-транспортну пригоду.
Про це повідомляє посольство України у Польщі.
ДТП сталося у вівторок поблизу Любліна. У мікроавтобусі, який був учасником пригоди, з України до Польщі подорожувало 8 осіб. Внаслідок аварії постраждало 7 громадян України.
Усіх постраждалих оперативно доставили до чотирьох госпіталів Любліна. Стан постраждалих середньої тяжкості.
- 6 березня в Польщі, біля міста Ярослав у ДТП потрапив рейсовий автобус Познань — Херсон. На місці загинули пʼять українців і понад 30 постраждали. Ще двоє людей померли в лікарнях. Загалом в автобусі було 57 людей, включно з двома водіями. Поліція попередньо встановила, що водій на великій швидкості не вписався в поворот.
- 22 березня в Польщі рейсовий автобус з українцями потрапив у ДТП неподалік міста Замостя. Одна людина загинула.