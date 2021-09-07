У Польщі українці потрапили у ДТП — сімох осіб госпіталізували

У Польщі група українців потрапила у дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомляє посольство України у Польщі.

ДТП сталося у вівторок поблизу Любліна. У мікроавтобусі, який був учасником пригоди, з України до Польщі подорожувало 8 осіб. Внаслідок аварії постраждало 7 громадян України.

Усіх постраждалих оперативно доставили до чотирьох госпіталів Любліна. Стан постраждалих середньої тяжкості.