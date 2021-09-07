У Полтаві повідомили про підозру 19-річній дівчині, яка з арбалета поранила вчителів. Їй загрожує 15 років вʼязниці

У Полтаві 19-річній дівчині, яка з арбалета поранила двох педагогів, повідомили про підозру. Також вона розповіла, чому вирішила вистрілити у вчителів.

Про це повідомляє «Суспільне»та місцеве видання «Полтавщина».

Підозру їй оголосили за частиною другою статті 15 та частиною другою статті 115 — замах на умисне вбивство. Їй загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Запобіжний захід їй будуть обирати у середу, 8 вересня.

Щодо своїх мотивів, то дівчина розповіла, що в ніч з 4 на 5 вересня їй наснилося, що вона повинна когось вбити. Чому саме вчителів школи № 11, де вона певний період навчалася, поки невідомо. За зброю вона обрала арбалет, який їй на день народження подарували батьки. У день інциденту, 6 вересня, вона зайшла до школи, де спочатку через відкриті двері в кабінет вистрелила в спину вчительці. Потім вона випустила стрілу в заступницю директора, яка намагалася її зупинити після першого пострілу. Учень 9 класу забрав у неї арбалет, який вона віддала без спротиву.

Нагадаємо, що дівчину затримали на місці, викликали поліцію та «швидку». Педагогів відвезли до лікарні. Навчання у школі триває.