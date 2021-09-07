Куба першою у світі почала вакцинувати від коронавірусу дітей від двох років. Однак несертифікованими препаратами

Куба стала першою країною світу, яка почала вакцинувати від коронавірусу дітей у віці від двох років. Однак для цього вона використовує препарати, які не визнала Всесвітня організація охорони здоровʼя.

Про це повідомляє міжнародне французьке радіо RFI.

Щеплення роблять вакцинами, які розробили на Кубі та завершили їх клінічні випробування. Ідеться про препарати Abdala і Soberana. Цими же препаратами прищеплюють дітей, які старші 12 років. Ці вакцини — перші, які розробили в Латинській Америці, однак вони не пройшли міжнародну наукову експертну оцінку. Препарати засновані на технології рекомбінантних білків — цю технологію використовують в американській вакцині Novavax і французькій Sanofi у Франції, однак їх теж поки що не схвалила ВООЗ. На відміну від багатьох інших препаратів рекомбінантні вакцини не вимагають надмірного охолодження.