Куба первой в мире начала вакцинировать от коронавируса детей от двух лет. Однако несертифицированными препаратами

Куба стала первой страной мира, которая начала вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от двух лет. Однако для этого она использует препараты, которые не признала Всемирная организация здравоохранения.

Об этом сообщает международное французское радио RFI.

Прививки делают вакцинами, которые разработали на Кубе и завершили их клинические испытания. Речь идет о препаратах Abdala и Soberana. Этими же препаратами прививают детей старше 12 лет. Эти вакцины — первые, которые разработали в Латинской Америке, но они не прошли международную научную экспертную оценку. Препараты основаны на технологии рекомбинантных белков — эту же технологию используют в американской вакцине Novavax и французской Sanofi во Франции, но их тоже пока не одобрила ВОЗ. В отличие от многих других препаратов рекомбинантные вакцины не требуют чрезмерного охлаждения.