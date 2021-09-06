У Росії пенсіонерка перерахувала матері активіста 6,5 тис. рублів. Її визнали терористкою і засудили

Російський суд засудив Ільміру Бікбаєву до трьох років умовно за перерахування 6,5 тис. рублів (89 доларів) матері Айрата Дільмухаметова, засудженого за екстремізм.

Про це повідомляє «Комерсант» з посиланням на суд.

Сторона обвинувачення вимагала для неї вирок у вигляді чотирьох років колонії загального режиму. Третього вересня в останньому слові Бікбаєва заявила про свою невинуватість і попросила виправдати її.

У грудні минулого року її звинуватили у фінансуванні екстремістської діяльності. Жінка провину не визнала, заявивши, що надавала допомогу матері Дільмухаметова, яка не мала грошей для існування.

Слідство регіонального управління ФСБ Росії вирішило, що Бікбаєва своїми переказами на банківську карту матері заарештованого активіста фінансувала підготовку і вчинення Дільмухаметовим «злочинів».

Крім того, Росія внесла Бікбаєву у список екстремістів і терористів до винесення судового рішення.