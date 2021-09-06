НАЗК надіслало припис проти екснардепа та голови Державної регуляторної служби Кучера. У його декларації знайшли порушення

Національне агентство із запобігання корупції виявило порушення в декларації колишнього нардепа, ексголови Харківської ОДА, а нині голови Державної регуляторної служби Олексія Кучера.

Про це пише пресслужба НАЗК.

«Так, НАЗК провело повну перевірку декларації голови ДРС, яку він подав як колишній голова Харківської обласної державної адміністрації. У декларації Олексій Кучер вказав, що володіє криптовалютою Bitcoin вартістю 13,1 мільйона гривень», — йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що криптовалюта має публічну адресу, яка є відкритою і яка підтверджує власність. Але Кучер не зміг надати НАЗК цю адресу.

За даними податкової, доходи Кучера та його родини з 2001 до 2020 року становили менше мільйона гривень — 880 тисяч.

«Вказана інформація свідчить про те, що голова ДРС вказав недостовірні відомості про володіння криптовалютою, чим вчинив злочин, передбачений частиною 2 статті 366-2 Кримінального кодексу України», — пояснили в НАЗК.

Тому агентство надіслало Кабміну припис з вимогою провести службове розслідування та притягнути Кучера до відповідальності.