Мінціфри запустило онлайн-платформу спрощеного доступу до центрів адмінпослуг

Міністерство цифровий трансформації і Програма розвитку ООН в Україні презентували веб-платформу центрів надання адміністративних послуг «Дія центрів» — вона дозволить громадянам знайти повну інформацію про електронні адмінпослуги, новини про діяльність та розклад роботи центрів адмінпослуг (ЦНАП), адреси, контакти, інтерактивний календар і багато іншого.

Платформа дозволяє формувати маршрут до найближчого центру, перевірити актуальний графік його роботи, доступність основних і додаткових послуг, подати заявку на працевлаштування, а також оцінити якість обслуговування. У наступному році в «Дія центрів» впровадять попередній онлайн-запис.

Крім того, платформа буде служити майданчиком для обміну досвідом між співробітниками ЦНАПів — вони зможуть проходити онлайн-навчання, отримувати розʼяснення та рекомендації щодо їх роботи та користуватися бібліотекою матеріалів.