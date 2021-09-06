МВС: Слідство вважає причиною смерті мера Кривого Рогу самогубство

Попередньо слідство вважає причиною загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова є самогубство, а аудит бюджету міста встановив серйозні зловживання.

Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив в інтервʼю агентству Інтерфакс-Україна.

«Попередньо ми можемо говорити про самогубство. Фактори, які стали мотивом цього самогубства, має озвучити слідство. Але є зовнішні фактори, які вже встановлені: проводилися масштабні перевірки, аудит бюджету міста і були виявлені серйозні зловживання», — розповів міністр.

Монастирський додав, що «це один з тих моментів, коли відповідальність могла понести людина, яка підписувала фінансові документи. В цьому випадку — мер».

Міністр також спростував, що на слідчих у цій справі тиснуть. За його словами, інформацію з приводу причин смерті Павлова поліція оприлюднить найближчим часом.

«Смерть мера, як і будь-якого чиновника такого рівня, — це завжди шлях до політизації, як би не хотіли цього уникнути. Особливо на місцевому рівні, де буде відбуватися зміна еліт у звʼязку з цим», — сказав глава МВС.