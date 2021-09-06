МВД: Следствие считает причиной смерти мэра Кривого Рога самоубийство

Предварительно следствие считает причиной гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова самоубийство, а аудит бюджета города установил серьезные злоупотребления.
Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина.
«Предварительно мы можем говорить о самоубийстве. Факторы, которые стали мотивом этого самоубийства, должно озвучить следствие. Но есть внешние факторы, которые уже установлены: проводился ряд масштабных проверок, аудит бюджета города и были обнаружены серьезные злоупотребления», — рассказал министр.
Монастырский добавил, что «это один из тех моментов, когда ответственность мог понести человек, который подписывал финансовые документы. В данном случае – мэр».
Министр также опроверг, что на следователей по этому делу давят. По его словам, информацию по поводу причин смерти Павлова полиция даст в ближайшее время.
«Смерть мэра, как и любого чиновника такого уровня, – это всегда путь к политизации, как бы ни хотели этого избежать. Особенно на местном уровне, где будет происходить смена элит в связи с этим», — сказал глава МВД.
- 15 августа 2021 года под Кривым Рогом в селе Вольное нашли мертвым мэра города Константина Павлова. В полиции заявили, что рядом с телом обнаружили ружье. Предварительная версия — самоубийство, следствие продолжается.
- Павлов стал мэром в декабре 2020 года. На выборы он шел от партии ОПзЖ, а до этого дважды избирался в парламент по округу в Кривом Роге — в 2012 году от Партии регионов, в 2014 году как самовыдвиженец. В 2019 году Павлов баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но проиграл.