Чемпіонка Білорусі з кінного спорту попросила в Польщі про притулок

Чемпіонка Білорусі з кінного спорту Ольга Сафронова втекла до Польщі після різкої критики за виступ проти влади країни. Польща надала їй гуманітарну візу (дає право на проживання).

Про це повідомляє польське агентство PAP.

Сафронова була заявлена на Олімпіаду в Токіо, але перед змаганнями її виключили зі списків за нібито виявлений у коня Сафонової допінг. При цьому в Польщі антидопінговий тест виявився чистим.

У кінці 2020 року спортивні чиновники не хотіли продовжувати контракт спортсменки через її відмову видалити із соцмереж фото з біло-червоним прапором і підписати звернення на підтримку Олександра Лукашенка. Контракт все ж продовжили, оскільки не змогли знайти їй заміну.

Зараз Сафронова планує отримати польське громадянство і продовжити виступати на міжнародних змаганнях, представляючи Польщу.