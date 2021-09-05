Найдешевший ресторан з мішленівською зіркою втратив свій статус

Сінгапурський ресторан Hawker Chan втратив свій статус і не був внесений в оновлений «Гід Мішлен» від 1 вересня. Ресторан відомий курячою локшиною із соєвим соусом за $2,50 (67 грн), яка до недавнього часу була найдешевшою їжею, яку можна придбати у закладі із мішленівською зіркою.
Як повідомляє СNN, Hawker Chan отримав зірку в 2016 році і з тих пір популярність закладу почала зростати, а його відділення відкрилися в інших країнах, зокрема в Таїланді і на Філіппінах.
Сінгапурський кулінарний критик Кеєф Сіто розповів, що на тлі популярності якість приготування їжі в Hawker Chan значно впала. Можливо, це і стало причиною втрати зірки.
У Hawker Chan заявили, що здивовані рішенням і не розуміють причину. У своєму Facebook заклад подякував клієнтам за підтримку і заявив, що продовжить готувати свою знамениту дешеву страву.
Судячи із опублікованих фото, втрата зірки на наплив клієнтів не вплинула.
Тепер одну зірку Мішлен в Сінгапурі має тільки один заклад — Hill Street Tai Hwa Pork Noodle.
- У 2019 французький шеф-кухар судився авторами «гіду Мішлен», які відібрали у його ресторану одну зірку. Інспектори рейтингу виявили в одній зі страв сир чеддер, якого за рецептом там бути не повинно. Суд у результаті шеф-кухар програв.
- До цього в іспанській Валенсії в ресторані Riff, який був удостоєний зірки Мішлена, отруїлися 28 осіб. Одна жінка померла.