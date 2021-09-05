Найдешевший ресторан з мішленівською зіркою втратив свій статус

Сінгапурський ресторан Hawker Chan втратив свій статус і не був внесений в оновлений «Гід Мішлен» від 1 вересня. Ресторан відомий курячою локшиною із соєвим соусом за $2,50 (67 грн), яка до недавнього часу була найдешевшою їжею, яку можна придбати у закладі із мішленівською зіркою.

Як повідомляє СNN, Hawker Chan отримав зірку в 2016 році і з тих пір популярність закладу почала зростати, а його відділення відкрилися в інших країнах, зокрема в Таїланді і на Філіппінах.

Сінгапурський кулінарний критик Кеєф Сіто розповів, що на тлі популярності якість приготування їжі в Hawker Chan значно впала. Можливо, це і стало причиною втрати зірки.

У Hawker Chan заявили, що здивовані рішенням і не розуміють причину. У своєму Facebook заклад подякував клієнтам за підтримку і заявив, що продовжить готувати свою знамениту дешеву страву.

Судячи із опублікованих фото, втрата зірки на наплив клієнтів не вплинула.

Тепер одну зірку Мішлен в Сінгапурі має тільки один заклад — Hill Street Tai Hwa Pork Noodle.