Apple відтермінувала запуск функції моніторингу пристроїв на предмет дитячого порно

«Минулого місяця ми оголосили про плани створити функції, які допомогли б захистити дітей від людей, які використовують засоби комунікації для їх вербування та експлуатації, а також обмежити поширення матеріалів про сексуальне насильство над дітьми. Ґрунтуючись на відгуках клієнтів, правозахисних груп, дослідників та інших осіб, ми вирішили у найближчі місяці виділити додатковий час, щоб зібрати інформацію та внести зміни, перш ніж випускати ці критично важливі функції для безпеки дітей», — йдеться в заяві компанії.

Вивчивши відгуки клієнтів, правозахисників, дослідників та інших, Apple вирішила поки не запускати цю функцію.

6 серпня Apple оголосила, що розширить функції для захисту дітей на своїх пристроях. Компанія впровадила три нові функції — у «Повідомленнях», фотографіях в iCloud і в Siri.

З осені 2021 року системи повинні були почати розмивати відверті знімки на пристроях дітей до 12 років в iMessage, перевіряти фотографії у хмарному сховищі iCloud на дитяче порно і давати поради з безпеки дітям і батькам у Siri. Після анонсу компанію розкритикували експерти з кібербезпеки, журналісти і просто користувачі. Вони звинуватили Apple в порушенні приватності.