У США Apple запускає моніторинг пристроїв для боротьби з дитячою порнографією

«IOS і iPadOS використовуватимуть нові криптографічні додатки, щоб обмежити поширення матеріалів із сексуальною наругою над дітьми в мережі і при цьому враховувати приватність користувачів. Додаток Messages буде використовувати вбудовані в пристрій програми машинного навчання, щоб попереджати про чутливий контент, при цьому зберігаючи недоступність прочитання особистого листування для компанії Apple», — йдеться у повідомленні.

У США компанія Apple перевірятиме телефони користувачів на наявність фото- і відеосвідчень розбещення малолітніх.

Додатки працюватимуть за таким принципом: коли на телефон дитини прийде підозріла фотографія, картинка буде розмиватися, а неповнолітньому власникові надійде застереження. Якщо ж дитина сама спробує відправити фото порнографічного характеру, то пристрій зробить їй попередження, а в разі відправлення контенту система сповістить про це батьків.

Крім того, операційна система на пристроях Apple реагуватиме, якщо користувач спробує знайти в інтернеті матеріали з дитячою порнографією. У разі підтвердження таких дій дані передадуть правоохоронцям.