Польща збудує новий пункт пропуску на кордоні з Україною

Польща найближчим часом розпочне будівництво нового автомобільного пункту пропуску на кордоні з Україною.

Про це у своєму Facebook написав голова Львівської ОДА Максим Козицький.

«Сьогодні на території Польщі ми заклали наріжний камінь для початку будівництва нового пункту пропуску та всієї необхідної інфраструктури. Проєкт реалізує Підкарпатське воєводство. 19 травня 2020 року тут визначили інвестора для будівництва автомобільного пункту пропуску в Нижанковичі — Мальховичі. Тендер на будівельні роботи також відбувся. Усе готово до початку будівництва», — йдеться у повідомленні.

Пункт пропуску буде розташований у Львівській області, біля селища Нижанковичі. Від України потрібно буде лише збудувати до пункту дорогу.

Загалом Польща витратить на будівництво 109 мільйонів злотих (28,7 млн доларів). Готовий пункт пропуску планують запустити через чотири роки.

Україна ж на свою ділянку дороги Нижанковичі — Самбір — Дрогобич — Стрий витратить 19 мільйонів євро. Ремонт розпочали у березні 2021 року і планують завершити в грудні 2022 року.