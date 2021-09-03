КМДА запропонувала державі добудувати станцію метро «Львівська брама» в межах «Великого будівництва»

Київ запропонував державі у 2022 році добудувати понад 20 інфраструктурних проєктів у рамках програми «Велике будівництво». Ідеться, зокрема, про станцію метро «Львівська брама», кінотеатр «Київська Русь», Будинок вчителя та столичний міст імені Євгена Патона.

«У Державний бюджет столиця віддає 60 відсотків ПДФО — найбільше з усіх міст країни, покриває витрати на пільговий проїзд у громадському транспорті, Київ виконує функції столиці, водночас не отримуючи останніми роками коштів на розвиток інфраструктури міста. Тому столиця сподівається на плідну співпрацю в рамках запропонованих проєктів», — зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Проєкт «Велике будівництво» — це президентська програма. Вона націлена на ремонт доріг, шкіл, дитячих садків, центрів екстреної медичної допомоги та стадіонів. У 2020 році відзвітували про побудову або ремонт:

101 спортивного обʼєкта,

158 мостів;

4 056 км доріг державного значення;

2 527 км доріг місцевого значення.

Також у рамках «Великої реставрації» у наступні три роки оновлять близько 150 обʼєктів по всій країні. Міністр культури Олександр Ткаченко пояснював, що «Велика реставрація» має не тільки зберегти об’єкти культури, але й зробити їх самодостатніми, щоб вони могли заробляти більше коштів.