КГГА предложила государству достроить станцию метро «Львовская брама» в рамках «Большого строительства»

В список также вошли проекты социальной и образовательной сфер, здравоохранения, культурного наследия и объектов реставрации.

Киев предложил государству в 2022 году достроить более 20 инфраструктурных проектов в рамках программы «Большое строительство». Речь идет, в частности, о станции метро «Львовская брама», кинотеатре «Киевская Русь», Доме учителя и столичном мосте имени Евгения Патона.

«В Государственный бюджет столица отдает 60 процентов НДФЛ — больше остальных городов страны. Киев выполняет функции столицы и в то же время не получает в последние годы средства на развитие инфраструктуры города. Поэтому столица надеется на плодотворное сотрудничество в рамках предложенных проектов», — отметил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Проект «Большое строительство» — это президентская программа. Она нацелена на ремонт дорог, школ, детских садов, центров экстренной медицинской помощи и стадионов. В 2020 году отчитались о строительстве или ремонте:

101 спортивного объекта;

158 мостов;

4 056 км дорог государственного значения;

2 527 км дорог местного значения.

Кроме этого, в рамках «Большой реставрации» в следующие три года обновят около 150 объектов по всей стране. Министр культуры Александр Ткаченко объяснял, что «Большая реставрация» должна не только сохранить объекты культуры, но и сделать их самодостаточными, чтобы они могли зарабатывать больше денег.