Зеленский пообещал создать в каждой области Украины больницы «нового формата»

В Украине создадут больницы нового формата, которые будут соответствовать лучшим мировым стандартам и будут комфортными как для пациентов, так и для медиков, которым также повысят уровень зарплаты.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня медицинского работника, трансляцию вел Офис президента.

«Одним из шагов на пути к качественной медицине станет наш новый проект — запуск больниц нового, качественно иного формата, по лучшим мировым стандартам. Мы начинаем этот проект уже в этом году с областных клинических и детских больниц, которые должны соответствовать уровню европейских клиник. Это будет одним из шагов на пути к качественной медицинской инфраструктуре в стране», — сказал он.

По словам Зеленского, проект реализуют в каждой области Украины.