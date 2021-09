Гурт ABBA анонсував новий альбом після 39-річної перерви

Шведський гурт ABBA анонсував свій перший за 39 років альбом — Voyage. Він вийде 5 листопада перед «революційним» шоу, на якому голограми виконавців виконають такі хіти, як Mamma Mia і Waterloo.

«Спочатку це були всього дві пісні, а потім ми сказали: «Ну, може, нам варто зробити ще кілька», — сказав співак Бенні Андерссон. У підсумку вони записали 10 треків, премʼєра двох з яких відбулася у четвер, 2 вересня, на пресконференції.

Перша пісня — I Still Have Faith In You (ніжна фортепіанна балада). Друга — Donʼt Stoot Me Down.

На підтримку нового альбому з 27 травня 2022 року в Лондоні на спеціально створеному концертному майданчику відбудеться серія шоу: голограми учасників ABBA зʼявляться на сцені разом з десятьма музикантами із супроводжувального гурту. Квитки на ці концерти почнуть продаватися 7 вересня.

Про плани випустити нові пісні гурт повідомляв у 2018 і 2020 роках, а у 2016 році оголосив про плани провести голографічний тур. Через пандемію і «технічні проблеми» випуск пісень і шоу затягнувся, але тепер, імовірно, група вирішила не відкладати реалізацію планів.