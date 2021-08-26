Гурт ABBA анонсував шоу і випустить пʼять пісень після 39-річної перерви

Шведський гурт ABBA запустив новий вебсайт під назвою ABBA Voyage, анонсувавши на 2 вересня подію.

Як повідомляють BBC і The Mirror, найімовірніше, гурт випустить пʼять пісень і організує шоу.

Про плани випустити нові пісні гурт повідомляв у 2018 і 2020 роках, а у 2016 році оголосив про плани провести голографічний тур. Через пандемію і «технічні проблеми» випуск пісень і шоу затягнулися, але тепер, імовірно, група вирішила не відкладати реалізацію планів.

Таблоїд The Sun пише, що, імовірно, 2 вересня буде анонс шоу — його планують провести у спеціально побудованому театрі у східному Лондоні. На сцені виступатимуть голограми артистів, яких назвали ABBA-тарами.