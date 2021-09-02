Росія відмовляється продовжувати місію ОБСЄ на непідконтрольній ділянці українського кордону. У МЗС обурені

Росія повідомила, що не планує продовжувати мандат місії ОБСЄ на моніторинг у російських пунктах пропуску на непідконтрольній ділянці українського кордону.

Про це пише пресслужба МЗС України.

«2 вересня під час засідання Постійної ради ОБСЄ Російська Федерація виголосила ухвалене президентом РФ рішення не підтримувати існуючий у рамках ОБСЄ широкий консенсус щодо продовження мандата місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон «Гуково» і «Донецьк» після 30 вересня 2021 року», — йдеться у повідомленні.

У МЗС зазначають, що таким чином Росія свідомо йде на порушення Мінських домовленостей, де передбачається постійний моніторинг з боку ОБСЄ державного кордону між Україною та Росією.

«Розглядаємо таке рішення РФ як свідчення її планів продовжувати і збільшувати постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на тимчасово окуповану територію України в Донецькій та Луганській областях, що може спричинити подальшу ескалацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту», — заявили у відомстві.

У зв’язку з цим Україна висловила протест та засуджує таке рішення Росії. Вона розглядає дії РФ як такі, що спрямовані на блокування мирного процесу врегулювання конфлікту на Донбасі.

Свій протест висловили і в посольстві США в Україні. «Ми дуже розчаровані сьогоднішнім рішенням Росії заблокувати поновлення мандату місії — ключового заходу щодо зміцнення довіри», — зазначили там.