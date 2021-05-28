ОБСЄ продовжила свою місію на кордоні України та Росії лише на два місяці. У МЗС обурені

Міністерство закордонних справ України висловило обурення тим, щоб ОБСЄ під тиском Росії продовжила роботу своєї місії на непідконтрольній Україні ділянці кордону з РФ лише на два місяці.

Про це пише пресслужба МЗС.

«28 травня Постійна рада ОБСЄ ухвалила консенсусне рішення щодо продовження мандата Місії спостерігачів ОБСЄ на російських прикордонних пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк» до 31 липня. Російська Федерація завадила продовженню мандата місії на стандартний чотирьохмісячний період, скоротивши його до двох місяців без обʼєктивних причин», — зазначили там.

У МЗС вважають позицію Росії неконструктивною. На думку відомства, через скорочення терміну місії буде посилено адміністративне навантаження на її членів, а також будуть підірвані моніторингові можливості.

«Створюючи перешкоди роботі місії, Росія прагне продовжувати безперешкодне постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на окуповані території України», — підкреслили у МЗС України.