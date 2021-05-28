ОБСЕ продолжила свою миссию на границе Украины и России только на два месяца. В МИД возмущены

Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение тем, чтобы ОБСЕ под давлением России продолжила работу своей миссии на неподконтрольном Украине участке границы с РФ только на два месяца.

Об этом пишет пресс-служба МИД.

«28 мая Постоянный совет ОБСЕ принял консенсусное решение о продлении мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» до 31 июля. Российская Федерация помешала продолжению мандата миссии на стандартный четырехмесячный период, сократив его до двух месяцев без объективных причин», — отметили там.

В МИД считают позицию России неконструктивной. По мнению ведомства, из-за сокращения срока миссии будет усиленно административную нагрузку на ее членов, а также будут подорваны мониторинговые возможности.

«Создавая препятствия работе миссии, Россия стремится продолжать беспрепятственные поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на оккупированные территории Украины», — подчеркнули в МИД Украины.