Десять українських університетів потрапили до рейтингу найкращих у світі за версією журналу Times Higher Education

Десять українських університетів потрапили до переліку найкращих закладів вищої освіти за версією журналу Times Higher Education.

Про це пише пресслужба Міністерства освіти.

Серед українських вишів найвище місце посів Сумський державний університет — 501-600 місце. Інші університети розташувалися таким чином:

Національний університет «Львівська політехніка» — 601-800 місце;

Харківський національний університет радіоелектроніки — 1001-1200 місце;

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара — 1201+ місце;

Львівський національний університет імені Івана Франка — 1201+ місце;

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» — 1201+ місце;

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» — 1201+ місце;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 1201+ місце;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна — 1201+ місце;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича — 1201+ місце.

Найбільше у рейтингу представлено університетів зі США — 183 заклади освіти, з яких 57 зайняли місця серед 200 найкращих. Але перше місце у рейтингу посів британський університет — Оксфорд. Також багато закладів освіти з Німеччини та Австралії.

Друге місце між собою розділили американські Гарвард та Каліфорнійський технологічний інститут. На 4 місці опинився Стенфорд (США), а 5 місце розділили Кембридж (Велика Британія) та Массачусетський технологічний інститут (США). Місця з 7 до 10 також зайняли заклади вищої освіти зі США: Принстонський університет, Університет Каліфорнії, Єльський університет та Чиказький університет.

До 20 найкращих потрапили також два китайських університети — Пекінський та Цінхуа. Вони розділили 16 позицію. Найкращий університет із Росії — це Московський державний університет імені Ломоносова. Він посів 158 місце.

Times Higher Education World University Rankings 2022 включає в себе більш ніж 1 600 університетів з 99 країн і територій. Рейтинг ґрунтується на 13 ретельно вивірених показниках ефективності, які вимірюють результати діяльності установи у чотирьох сферах: викладання, дослідження, передача знань та міжнародні перспективи.