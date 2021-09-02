Десять украинских университетов попали в рейтинг лучших в мире по версии журнала Times Higher Education

Десять украинских университетов попали в перечень лучших высших учебных заведений по версии журнала Times Higher Education.

Об этом пишет пресс-служба Министерства образования.

Среди украинских вузов самое высокое место занял Сумской государственный университет — 501-600 место. Другие университеты расположились следующим образом:

Национальный университет «Львовская политехника» — 601-800 место;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники — 1001-1200 место;

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара — 1201+ место;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 1201+ место;

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» — 1201+ место;

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» — 1201+ место;

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 1201+ место;

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина — 1201+ место;

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича — 1201+ место.

Больше всего в рейтинге представлено университетов из США — 183 учреждения образования, из которых 57 заняли места в топ-200 лучших. Но первое место в рейтинге занял британский университет — Оксфорд. Также много учебных заведений из Германии и Австралии.

Второе место между собой разделили американские Гарвард и Калифорнийский технологический институт. На 4 месте оказался Стэнфорд (США), а 5 место разделили Кембридж (Великобритания) и Массачусетский технологический институт (США). Места с 7 по 10 также заняли высшие учебные заведения с США: Принстонский университет, Университет Калифорнии, Йельский университет и Чикагский университет.

В топ-20 попали также два китайских университета — Пекинский и Цинхуа. Они разделили 16 позицию. Лучший университет из России — это Московский государственный университет имени Ломоносова. Он занял 158 место.

Times Higher Education World University Rankings 2022 включает в себя более 1 600 университетов из 99 стран и территорий. Рейтинг основывается на 13 тщательно выверенных показателях эффективности, которые измеряют результаты деятельности учреждения в четырех сферах: преподавание, исследования, передача знаний и международные перспективы.