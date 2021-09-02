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Виробництво Tesla Roadster знову відтермінували. Тепер до 2023 року

Автор:
Софія Телішевська
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Виробництво Tesla Roadster знову відтермінували. Тепер до 2023 року

Глава Tesla Ілон Маск оголосив про новий термін перенесення початку виробництва Tesla Roadster другого покоління. Початок випуску електрокара відкладали вже не раз, і тепер Маск озвучив новий термін — 2023 рік.

Причиною цьому стали перебої з постачаннями електронних компонентів, які торкнулися Tesla та інших великих автовиробників по всьому світу. Відповідно до стартового плану, перші екземпляри Roadster повинні були відправитися до покупців ще у 2020 році.

Втім Roadster стане на конвеєр із запізненням на три роки, якщо, звичайно, цю дату знову не перенесуть. За прогнозами Маска, 2022 рік буде не таким важким, як 2021-й, коли індустрія оговтувалася від наслідків локдаунів, тому в 2023 році спорткар все ж має побачити світ.

Tesla Roadster був представлений в листопаді 2017 року. Електрокар має три електродвигуни, повний привід та батарею ємністю 200 кіловат-годин. Машина може проїхати на одному заряді до тисячі кілометрів, а сама модель розганяється до 100 кілометрів на годину за дві секунди.