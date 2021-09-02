Производство Tesla Roadster снова отложили. Теперь до 2023 года

Глава Tesla Илон Маск объявил о новом переносе начала производства Tesla Roadster второго поколения. Старт сборки электрокара уже не раз откладывали, и теперь Маск озвучил новый срок — 2023 год.

Причина — в перебоях с поставками электронных компонентов, которая затронула Tesla и других крупных автопроизводителей по всему миру. Согласно начальному плану, первые экземпляры Roadster должны были отправиться к покупателям еще в 2020 году.

Таким образом Roadster встанет на конвейер с опозданием на три года, если, конечно, срок вновь не будет перенесен. По прогнозам Маска, 2022 год будет не настолько тяжелым, как 2021-й, когда индустрия отходила от последствий локдаунов, поэтому в 2023 году спорткар все же должен увидеть свет.

Tesla Roadster был представлен в ноябре 2017 года. Электрокар имеет три электродвигателя, полный привод и батарею емкостью 200 киловатт-час. Машина может проехать на одном заряде до тысячи километров, а сама модель разгоняется до 100 километров в час за две секунды.