Зеленський прибув до Каліфорнії — вперше президент України відвідає Кремнієву долину

Президент Володимир Зеленський в рамках робочого візиту в США вранці 2 вересня прибув до Каліфорнії. Це перший візит президента України в цей штат за всю історію незалежності української держави.

Зеленський прибув в Сан-Франциско — до його приїзду будівлю мерії міста за ініціативи влади штату підсвітили кольорами українського прапора.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що головна мета візиту — бізнес і інвестиції в українську економіку, перш за все в ІТ-сектор і аерокосмічну галузь.

«Завтра зранку у Президента України зустріч із СЕО Apple Тімом Куком. Опісля — виступ у Стенфордському університеті. Спілкування із провідними інвесторами та венчурними фондами Кремнієвої долини. Окремо — зустріч з українськими підприємцями та спеціалістами долини», — уточнив прессекретар Зеленського, додавши, що лідер держави також ознайомиться з роботою Національної гвардії Каліфорнії.