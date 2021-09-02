Зеленский прибыл в Калифорнию — впервые президент Украины посетит Кремниевую долину

Президент Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США утром 2 сентября прибыл в Калифорнию. Это первый визит президента Украины в этот штат за всю историю независимости украинского государства.

Зеленский прибыл в Сан-Франциско — к его приезду здание мэрии города по инициативе властей штата подсветили цветами украинского флага.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что главная цель визита — бизнес и инвестиции в украинскую экономику, прежде всего в ИТ-сектор и аэрокосмическую отрасль.

«Утром у президента Украины встреча с СЕО Apple Тимом Куком. После — выступление в Стэнфордском университете. Общение с ведущими инвесторами и венчурными фондами Кремниевой долины. Отдельно — встреча с украинскими предпринимателями и специалистами долины», — уточнил пресс-секретарь Зеленского, добавив, что лидер государства также ознакомится с работой Национальной гвардии Калифорнии.