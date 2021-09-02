Прокуратура передала до суду справу керівників одного банку, які розтратили 476 млн гривень

Офіс генерального прокурора передав до суду справу про керівників одного банку, який звинувачують у розтраті 476 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба ОГП.

Слідство зʼясувало, що керівник банку, змовившись зі службовими особами цього ж банку, протягом 2014 року розтратив 476,7 млн грн коштів фінустанови, кредитуючи підконтрольні фіктивні компанії. Згодом частину коштів — 174,5 млн грн він легалізував, погасивши кредити інших підконтрольних фіктивних підприємств.

Розслідування проводилося заочно, оскільки чоловік утік закордон і перебуває у міжнародному розшуку.