Українського майора засудили до 5 років в’язниці за вбивство військового. Той розкрив в Instagram позиції ЗСУ на Донбасі

Українського майора Віталія Винника засудили до 5 років позбавлення волі за вбивство військового Олега Томашука через публікацію в Instagram.

Про це пише BBC.

Убивство сталося навесні 2017 року в Авдіївці. Згідно з текстом вироку, у березні солдати військової частини №0849 виїхали на стрільби. Тоді деякі бійці зробили фото та відео. 22-річний Олег Томашук оприлюднив одне з них у своєму Instagram, а на відео потрапили позиції ЗСУ в одному із покинутих підприємств Авдіївки.

Після цього відео помітили бойовики на окупованому Донбасі і почали його активно обговорювати. Також у YouTube оприлюднили відео з назвою «Украинский боец-инстаблогер раскрыл положение секретных позиций ВСУ», де і містилися кадри з Instagram Томашука.

Майору Виннику зателефонували зі штабу та «нецензурно вилаяли» за те, що його бійці розкрили позиції ЗСУ у своїх соцмережах і це вже активно обговорює противник. На той момент «подяки» за здачу позицій почав отримуватим і сам солдат Томашук.

Майор наказав бійцям пошикуватися і покликав до свого кабінету тих бійців, які їхали в автомобілі з відео Томашука. Там Винник увімкнув їм це відео і запитав у Томашука, чи зрозумів він, що накоїв. Як зазначив один із свідків, солдат близько хвилини намагався переконати майора, що надсекретної інформації на відео немає і нічого страшного не сталося. Хоча інші свідки розповіли, що Томашук свою провину визнав і погодився, що його дії схожі на державну зраду.

Але під час розмови майор Винник раптово схопив пістолет, який лежав на його ліжку, перезарядив його, наказав Томашуку підійти на кілька кроків до нього, та вистрілив йому у голову.

Сам майор розповів, що цей інцидент нагадав йому події 2014 року, коли він отримав контузію. Тоді позиції, на яких він перебував, під Амвросіївкою обстріляли з артилерії.

«Перед його очима постала жахлива картина артилерійського удару влітку 2014 року під Амвросіївкою — гуркіт, знищені позиції, велика кількість загиблих, кудись біжать люди, багато крові. Згадав, як ще за 15 хвилин до артилерійського удару він спілкувався з військовослужбовцями, а після цього багато з них були розірвані на шматки», — йдеться у вироку суду.

Потім виявилося, що обстріл цих позицій стався зокрема і через те, що багато бійців фотографувалися там та викладали фото в соцмережі. Це дало змогу ворогу вирахувати їхні точні координати.

Винник повідомив, що події після пострілу у Томашука пам’ятає фрагментами — згадує, як його намагалися привести у свідомість, як вивозили з частини та передали поліцейським.

Під час розслідування було проведено дві експертизи психічного стану майора. Перша вказувала, що Винник перебував у стані тимчасового розладу душевної діяльності та не контролював свої дії. Більш детальна друга встановила, що майор перебував у стані афекту, але міг контролювати та усвідомлювати свої дії.

Суд врахував пом’якшувальні обставини: результати психологічної експертизи, а також розкаяння майора, і присудив йому 5 років позбавлення волі. Також Винник повинен буде виплатити 150 тисяч гривень родині загиблого солдата.