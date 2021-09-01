Украинского майора приговорили к 5 годам тюрьмы за убийство военного. Тот раскрыл в Instagram позиции ВСУ на Донбассе

Украинского майора Виталия Винника приговорили к 5 годам лишения свободы за убийство военного Олега Томашука из-за публикации в Instagram.

Об этом пишет BBC.

Убийство произошло весной 2017 года в Авдеевке. Согласно тексту приговора, в марте солдаты воинской части № 0849 выехали на стрельбы. Тогда некоторые бойцы сделали фото и видео. 22-летний Олег Томашук обнародовал одно из них в своем Instagram, а на видео попали позиции ВСУ в одном из заброшенных предприятий Авдеевки.

После этого видео заметили боевики на оккупированном Донбассе и начали его активно обсуждать. Также в YouTube появилось видео под названием «Украинский боец-инстаблогер раскрыл положение секретных позиций ВСУ», где и содержались кадры из Instagram Томашука.

Майору Виннику позвонили из штаба и «нецензурно отругали» за то, что его бойцы раскрыли позиции ВСУ в своих соцсетях, и это уже активно обсуждает противник. На тот момент «благодарности» за сдачу позиций начал получать и сам солдат Томашук.

Майор приказал бойцам построиться и позвал в свой кабинет тех бойцов, которые ехали в автомобиле на видео Томашука. Там Винник включил им это видео и спросил Томашука, понял ли он, что натворил. Как отметил один из свидетелей, солдат около минуты пытался убедить майора, что сверхсекретной информации на видео нет и ничего страшного не произошло. Хотя другие свидетели рассказали, что Томашук свою вину признал и согласился, что его действия похожи на государственную измену.

Но во время разговора майор Винник внезапно схватил пистолет, который лежал на его кровати, перезарядил его, приказал Томашуку подойти на несколько шагов к нему и выстрелил ему в голову.

Сам майор рассказал, что этот инцидент напомнил ему события 2014 года, когда он получил контузию. Тогда позиции под Амвросиевкой, на которых он находился, обстреляли из артиллерии.

«Перед его глазами предстала ужасная картина артиллерийского удара летом 2014 года под Амвросиевкой — грохот, уничтоженные позиции, большое количество погибших, куда-то бегут люди, много крови. Вспомнил, как еще за 15 минут до артиллерийского удара он общался с военнослужащими, а затем многие из них были разорваны на куски», — говорится в приговоре суда.

Потом оказалось, что обстрел этих позиций произошел в том числе и из-за того, что многие бойцы фотографировались там и выкладывали фото в соцсети. Это позволило врагу вычислить их точные координаты.

Винник сообщил, что события после выстрела в Томашука помнит фрагментами — вспоминает, как его пытались привести в сознание, как вывозили из части и передали полицейским.

В ходе расследования было проведено две экспертизы психического состояния майора. Первая указывала, что Винник находился в состоянии временного расстройства душевной деятельности и не контролировал свои действия. Более подробная, вторая, установила, что майор находился в состоянии аффекта, но мог контролировать и осознавать свои действия.

Суд учел смягчающие обстоятельства: результаты психологической экспертизы, а также раскаяние майора, и присудил ему 5 лет лишения свободы. Также Винник должен будет выплатить 150 тысяч гривен семье погибшего солдата.