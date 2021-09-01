У Венесуелі опозиція припиняє трирічний бойкот і візьме участь у наступних виборах

У Венесуелі опозиція припиняє свій трирічний бойкот виборів. Представники опозиційних партій візьмуть участь у місцевих виборах восени.

Про це йдеться у їхній заяві, виданій 31 серпня.

«Ми оголошуємо народу та міжнародній спільноті про нашу участь у регіональних та муніципальних виборах 21 листопада 2021 року. Ми ухвалили це рішення після тривалого та важкого внутрішнього обговорення, в якому брали участь місцеві, регіональні та національні лідери», — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що на рішення завершити бойкот вплинула важка ситуація в країні. Але опозиційні партії одразу заявили, що вибори не будуть чесними, оскільки диктатура президента Ніколаса Мадуро «наклала серйозні обмеження».

«Ті, хто вирішив брати участь, і ті, хто не брав участі (у виборах)... ми всі боремося за свободу та демократію, щоб позбутися трагедії. Ми боремося за ті умови, щоб позбутися диктатури», — заявив лідер опозиції Хуан Гуайдо.

Венесуельська опозиція вже бойкотувала президентські вибори 2018 року, а також парламентські вибори 2020 року. Там зазначали, що не брали в них участь через масові фальсифікації.