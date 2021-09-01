Поліція викрила ділків з «Укрзалізниці», які хотіли привласнити 3 мільйона гривень

Правоохоронці викрили службовців «Укрзалізниці» на спробі заволодіти трьома мільйонами бюджетних гривень — вони підробили документи та намагалися провести ремонті роботи за необґрунтовано завищеними цінами.
Про це у середу, 1 вересня, повідомило Міністерство внутрішніх справ.
Слідчі встановили, що у 2019 році посадовець «Укрзалізниці» у Конотопі у змові з інженером виробничого підрозділу та директором приватного підприємства склали неправдиві документи, аби заволодіти трьома мільйонами гривень.
Зараз на гроші наклали арешт, а відтак ділки не встигли нанести державі збитків. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
- У червні СБУ викрила аферу на «Укрзалізниці», за якою ділки витратили 200 мільйонів гривень на легкозаймисті матеріали для ремонту у вагонах.
- До цього СБУ закрила схему філії «Укрзалізниці», яка закуповувала в Росії неякісні запчастини для локомотивів. Контрабанду везли через окуповані території Донбасу.