Полиция разоблачила дельцов из «Укрзалізниці», которые хотели присвоить 3 миллиона гривен

Правоохранители разоблачили сотрудников компании «Укрзалізниця» на попытке завладеть тремя миллионами бюджетных гривен — они подделали документы и пытались провести ремонтные работы по необоснованно завышенным ценам.

Об этом в среду, 1 сентября, сообщило Министерство внутренних дел.

Следователи установили, что в 2019 году чиновник с «УЗ» в Конотопе в сговоре с инженером производственного подразделения и директором частного предприятия составили ложные документы, чтобы завладеть тремя миллионами гривен.

Сейчас на деньги наложили арест, поэтому дельцы не успели нанести государству ущерб. Им грозит до 12 лет лишения свободы.