Паралімпіада-2020: Україна залишається на п’ятому місці, здобувши за день 13 медалей

Збірна України на Паралімпіаді в Токіо за черговий ігровий день, 31 серпня, здобула 13 медалей, з яких три — золоті.

Про це повідомляється на сайті Паралімпійських ігор.

Найбільше нагород українці, як і зазвичай, здобули в легкій атлетиці та плаванні.

Золото збірній Україні принесли плавці Максим Кріпак і Андрій Трусов. Також золоту медаль отримав Максим Коваль у штовханні ядра. Але цю нагороду він отримав після протесту з боку збірної України. Під час змагань першим став представник Малайзії, але через порушення правил перед змаганнями — запізнення до кімнати очікування — його дискваліфікували. Це викликало шалене обурення з боку малайзійців, вони активно пишуть у соцмережах гнівні публікації про «втрачене золото» і критикують Україну.

Срібні медалі здобули Єгор Дементьєв (велоспорт), Оксана Ботурчук (біг на 400 метрів), Юлія Шуляр (біг на 400 метрів), Наталія Кобзар (біг на 400 метрів), Максим Веракса (плавання на 100 метрів вільним стилем) й Олександр Яровий (штовхання ядра).

Бронзові медалі отримали Василь Крайник (плавання на 200 метрів комплексним стилем), Євген Богодайко (плавання на 50 метрів вільним стилем), Єлизавета Мерешко (плавання на 100 метрів вільним стилем), а також збірна України з плавання (мікст-естафета, 4 х 100 метрів).