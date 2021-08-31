Співачка Jerry Heil поїде записуватися до США. Вона перемогла в міжнародному конкурсі

Українська співачка Jerry Heil перемогла в літньому сезоні міжнародного музичного конкурсу Djooky Music Awards, який був створений у 2020 році, і тепер буде записувати свої пісні в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє «СЛУХ».

Співачка стала першим представником України, який переміг у Djooky Music Awards. Конкурс охоплює понад 100 країн-учасниць. Переможець конкурсу міг обрати премію у $20 тисяч або повний цикл роботи над піснями у студії Capitol Records у США. Jerry Heil обрала другий варіант.