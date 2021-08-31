Певица Jerry Heil поедет записываться в США. Она победила в международном конкурсе

Украинская певица Jerry Heil победила в летнем сезоне международного музыкального конкурса Djooky Music Awards, который был создан в 2020 году, и теперь будет записывать свои песни в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает «СЛУХ».

Певица стала первым представителем Украины, который победил в Djooky Music Awards. Конкурс охватывает более 100 стран-участниц. Победитель конкурса мог выбрать премию в $20 тысяч или полный цикл работы над песнями в студии Capitol Records в США. Jerry Heil выбрала второй вариант.