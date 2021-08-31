Певица Jerry Heil поедет записываться в США. Она победила в международном конкурсе

Украинская певица Jerry Heil победила в летнем сезоне международного музыкального конкурса Djooky Music Awards, который был создан в 2020 году, и теперь будет записывать свои песни в Лос-Анджелесе.
Об этом сообщает «СЛУХ».
Певица стала первым представителем Украины, который победил в Djooky Music Awards. Конкурс охватывает более 100 стран-участниц. Победитель конкурса мог выбрать премию в $20 тысяч или полный цикл работы над песнями в студии Capitol Records в США. Jerry Heil выбрала второй вариант.
- Конкурс Djooky Music Awards в 2020 году основали Андрей Даховский, который был представителем лейбла Universal Music в Украине, и продюсер Брайан Малуф, известный работой с Madonna, Queen и другими.
- Конкурс проводится раз в квартал в онлайн формате. Музыканты регистрируются на платформе и подают песни, за которые голосуют пользователи. За все время существования конкурса в нем приняли участие более 13 тысяч музыкантов из 125 стран.