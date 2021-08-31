З 1 вересня автомобілям з номерами невизнаного Придністровʼя заборонять вʼїзд до України

З 1 вересня автомобілям з номерами невизнаної Придністровської республіки буде заборонений вʼїзд до України.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

«З 1 вересня до участі у міжнародному русі допускатимуться виключно ті транспортні засоби із Придністровського регіону Республіки Молдова, які матимуть реєстраційні номерні знаки узгодженого зразка та т.зв. нейтральні номери, разом з іншими транспортними засобами, зареєстрованими згідно із законодавством Республіки Молдова», — заявили у ДПСУ.

Про це рішення вже повідомили молдовську сторону. Зазначається, що ДПСУ домовилася про з Державною митною службою про порядок відмови у пропуску автомобілів з придністровською реєстрацією та з підрозділами Національної поліції щодо порядку дій у разі виявлення таких транспортних засобів.