С 1 сентября автомобилям с номерами непризнанного Приднестровья запретят въезд в Украину

С 1 сентября автомобилям с номерами непризнанной Приднестровской республики будет запрещен въезд в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«С 1 сентября для участия в международном движении допускаться исключительно те транспортные средства из Приднестровского региона Республики Молдова, которые будут иметь регистрационные номерные знаки согласованного образца и т.н. нейтральные номера, вместе с другими транспортными средствами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Молдова», — заявили в ГПСУ.

Об этом решении уже оповестили молдавскую сторону. Отмечается, что ГПСУ договорилась о Государственной таможенной службой о порядке отказа в пропуске автомобилей с приднестровскими регистрацией и с подразделениями Национальной полиции о порядке действий в случае выявления таких транспортных средств.