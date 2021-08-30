Фонд держмайна призначив дату нового аукціону з приватизації ОГХК

Фонд державного майна визначив нову дату аукціону з приватизації Об’єднаної гірничо-хімічної компанії.

Про це пише пресслужба ФДМУ.

«30 серпня 2021 року відбулось засідання аукціонної комісії Фонду державного майна України, на якому визначено нову дату приватизації АТ «Обʼєднана гірничо-хімічна компанія» (АТ ОГХК) — приватизаційний аукціон відбудеться 29 жовтня 2021 року об 11:00», — йдеться в повідомленні.

Фонд держмайна планує завершити процес приватизації ОГХК у 2021 році. У відомстві зазначають, що перенесення аукціону дозволить потенційним інвесторам дозбирати необхідні документи.