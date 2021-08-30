Фонд держмайна призначив дату нового аукціону з приватизації ОГХК

Фонд державного майна визначив нову дату аукціону з приватизації Об’єднаної гірничо-хімічної компанії.
Про це пише пресслужба ФДМУ.
«30 серпня 2021 року відбулось засідання аукціонної комісії Фонду державного майна України, на якому визначено нову дату приватизації АТ «Обʼєднана гірничо-хімічна компанія» (АТ ОГХК) — приватизаційний аукціон відбудеться 29 жовтня 2021 року об 11:00», — йдеться в повідомленні.
Фонд держмайна планує завершити процес приватизації ОГХК у 2021 році. У відомстві зазначають, що перенесення аукціону дозволить потенційним інвесторам дозбирати необхідні документи.
- Фонд державного майна ухвалив рішення скасувати аукціон з приватизації Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, який був запланований на 31 серпня. Загалом бажання взяти участь в аукціоні виявили три потенційні покупці, але двоє з них подали неповний пакет документів. Через це до конкурсу допустили лише одного учасника. Однак за законом аукціон з одним учасником не може бути проведений, тому Фонд держмайна його скасував.